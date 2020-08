Scuola, un docente su tre non vuole fare i test sierologici (Di giovedì 27 agosto 2020) I primi risultati: 16 positivi in Veneto, 12 in Lombardia (tra Varese e Como), 20 in Umbria e 4 in Trentino. Alcune regioni partono oggi, altre sono indietro con la consegna dei kit. I medici di famiglia: «fare il test un dovere per docenti e medici» Leggi su corriere

