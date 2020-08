Rientro a scuola, ora il problema sono i trasporti. Cosa fare in classe interessa a pochi di noi (Di giovedì 27 agosto 2020) E quindi il problema del giorno, problema serissimo, sono i trasporti. Il vertice di martedì tra ministri e rappresentanti delle Regioni riguardava appunto la gestione delle molteplici e affollate modalità di raggiungimento delle scuole. I treni, i pullman, gli scuolabus. Io non so, magari è solo perché leggo le notizie sulla scuola tutte insieme, ma ho la sensazione che ci si stia preoccupando molto di come entrarci e come uscirci. Cosa farci una volta dentro, sembra che sia per tutti meno interessante. O quanto meno è affar nostro. Nei giorni scorsi ha tenuto banco l’esilarante bufala virale secondo cui, in caso di contagio, il pargolo sarebbe stato celermente prelevato dalle autorità competenti e ... Leggi su ilfattoquotidiano

