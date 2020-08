Referendum, Di Maio corre in soccorso di Zingaretti: «Legge elettorale entro l’estate» (Di giovedì 27 agosto 2020) Probabilmente lo aveva immaginato come una cavalcata trionfale. Invece, il Referendum taglia-onorevoli si sta rivelando più ostico del previsto. È anche per questo che Luigi Di Maio ha abbassato cresta e toni nel tentativo di trascinare tutto il Pd sull’affollato fronte del “sì” che già vede schierati ufficialmente, oltre al M5S, Lega, FdI e mezza Forza Italia. L’occasione gliel’ha offerta l’intervista al Corriere della Sera. E già questa è una stranezza: in nessuna parte d’Europa o del mondo c’è in questo momento un ministro degli Esteri che parla di questioni interne invece che di Bielorussia, Hong Kong, Turchia e Libia. Ma lasciamo stare e torniamo al recupero del Pd. L’ex-capo del M5S intervistato dal “Corsera” Per centrare il suo ... Leggi su secoloditalia

fattoquotidiano : Referendum, “M5s pronto a votare prima la legge elettorale, l’intoppo non siamo noi”. Di Maio apre alla richiesta P… - HuffPostItalia : REFERENDUM, PERCHÉ NO/-24. Citando Nilde Iotti Di Maio falsifica ancora una volta la realtà - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Assalto al capro espiatorio Briatore… - patriziagatto3 : RT @SecolodItalia1: Referendum, Di Maio corre in soccorso di Zingaretti: «Legge elettorale entro l’estate» - SecolodItalia1 : Referendum, Di Maio corre in soccorso di Zingaretti: «Legge elettorale entro l’estate» -