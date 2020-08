Reddito di cittadinanza e cambio auto: serve una comunicazione? (Di giovedì 27 agosto 2020) Per avere diritto al Reddito di cittadinanza non basta essere in possesso dei requisiti patrimoniali, immobiliari e reddituali (da certificazione ISEE), è necessario, infatti, rispettare anche gli altri paletti imposti per avere diritto al sussidio e per continuare a fruirne anche dopo che la domanda è stata accettata. E uno di questi paletti riguarda i veicoli ed i motoveicoli. Reddito di cittadinanza e auto Un lettore scrive per chiedere: Salve,avrei una domanda da porvi:Sono percettore di rdc,avrei bisogno di acquistare una nuova auto, sicuramente non Nuova,non immatricolata negli ultimi 6 mesi dalla domanda e non superiore ai 1,6cc,la mia domanda è:rispettando tutti i requisiti richiesti, devo fare comunicazione del cambiamento di ... Leggi su notizieora

fattoquotidiano : Reddito cittadinanza, superati i 3 milioni di beneficiari, + 17% su gennaio - repubblica : Roma, in giro a spacciare cocaina con il reddito di cittadinanza - carlosibilia : Con il Reddito e la Pensione di cittadinanza continuiamo ad aiutare chi era restato indietro. Una misura di giustiz… - melo_1970 : RT @DinoGiarrusso: @mannocchia @La7tv Importante raccontare queste realtà. Altrettanto importante sarebbe stato e sarebbe non parlare a cap… - Piacenza_Online : Scoperto a Piacenza durante una verifica dell'Ispettorato del Lavoro -