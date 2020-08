Pontina, scontro tra autocarro e autovettura: ferita una donna, 4 chilometri di code (Di giovedì 27 agosto 2020) Un incidente tra un autocarro e un’autovettura, avvenuto verso le ore 12:30 di oggi, 27 agosto, all’altezza di Castel di Decima, sta bloccando il traffico in direzione Pomezia-Torvaianica-Latina. I due mezzi si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento e, a seguito dell’urto, la donna alla guida dell’auto è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Presente anche una pattuglia della polizia stradale per i rilievi. Le code partono da Spinaceto. (foto di repertorio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

