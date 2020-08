Non solo Sardegna: allerta focolai discoteche dal Lazio alla Romagna. 'Impossibile riaprirle in inverno' (Di giovedì 27 agosto 2020) Cinquanta ragazzi di tutta la Romagna positivi dopo una festa di Ferragosto nella discoteca Indie di Cervia. Non c'è solo la Costa Smeralda , dove la rete dei locali notturni di alto livello e ... Leggi su leggo

Capezzone : +Oggi su @laveritaweb+ Se le multinazionali farmaceutiche cercano maxiscudo legale a Bruxelles. Loro fanno i propri… - matteosalvinimi : Al fianco di Musumeci e di tutti i sindaci e governatori che chiedono al governo di fermare l’invasione in corso! U… - CarloCalenda : Gli “industriali” sono persone che danno lavoro e creano benessere. Non accettiamo come finanziatori chi partecipa… - goldenjoeyx : Anche se odio pubblicare mie foto qui su Twitter, siccome non voglio che la gente si faccia un’impressione sbagliat… - Shai__reen : @sgretolatore Tu, in quanto uomo, non ti troverai mai nella situazione in cui la carta d'identità della tua ragazza… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Covid, non solo Sardegna: allerta focolai discoteche dal Lazio alla Romagna. «Impossibile riaprirle in inverno» Il Messaggero Covid nel mondo, Germania pensa a una multa per chi non porta la mascherina

Washington, 27 agosto 2020 - La pandemia da Coronavirus nel mondo non frena la sua corsa - superati gli 820mila morti - con nuovi record di contagi in Argentina e in India. E ora anche l'Europa sembra ...

Futuro Messi, salgono le quotazioni di un club: ecco tutti gli aggiornamenti

Lionel Messi si prepara a lasciare definitivamente il Barcellona: dopo 20 anni, 731 presenze e 634 gol con tanto di anche 265 assist. Tanti trofei collettivi anche anche personali (6 palloni d'oro). U ...

Washington, 27 agosto 2020 - La pandemia da Coronavirus nel mondo non frena la sua corsa - superati gli 820mila morti - con nuovi record di contagi in Argentina e in India. E ora anche l'Europa sembra ...Lionel Messi si prepara a lasciare definitivamente il Barcellona: dopo 20 anni, 731 presenze e 634 gol con tanto di anche 265 assist. Tanti trofei collettivi anche anche personali (6 palloni d'oro). U ...