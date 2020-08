Nizzolo vola sul tetto d'Europa Con Balsamo la festa è tutta azzurra (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo Trentin e Viviani l'Italia fa tris grazie a una prova spettacolare di squadra. A Elisa il titolo under 23. Leggi su quotidiano

di Angelo Costa C’è un italiano in cima all’Europa per il terzo anno consecutivo. Ma insieme a Giacomo Nizzolo, su quel podio meriterebbe di starci una Nazionale intera, non solo perché sul tracciato ...Per il terzo anno di fila l’Italia ha vinto gli Europei di ciclismo grazie ad una volata emozionante di Giacomo Nizzolo: il bi-campione nazionale si è imposto al fotofinish sul francese Arnaud Demare, ...