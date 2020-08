Mykolenko, l'agente: "Piace al Napoli, la Serie A è perfetta per lui" (Di giovedì 27 agosto 2020) Napoli - Sergiy Serebrennikov , procuratore di Vitaliy Mykolenko , ha fatto l'identikit del suo assistito, in forza alla Dinamo Kiev , a Radio Punto Nuovo: "E' un terzino sinistro , un calciatore ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Mykolenko, l'agente: 'Piace al Napoli, la Serie A è perfetta per lui': Il procuratore dell'ucraino: 'Il ragazzo è p… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MYKOLENKO - L'agente: 'Tanti club interessati, può partire con la giusta offerta, nessun contatto col Napoli, Serie A p… - ndl00 : #Napoli su #Mykolenko, arriva la conferma dell’agente. - sportli26181512 : Mykolenko, l'agente: 'Pronto per la cessione, a tanti piacerebbe giocare con il Napoli. Sui contatti con il club...… - mirko_masella : RT @sportli26181512: #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Mykolenko, l’agente: “In Ucraina si parla molto dell’interesse… -

Ultime Notizie dalla rete : Mykolenko agente

Ma chi è sulle tracce del giovane difensore dell'Est? "In Ucraina si legge moltissimo del Napoli, ma ad oggi non ho mai avuto contatti con gli azzurri, non c'è nulla di concreto. Posso dire con certez ...Ma chi è sulle tracce del giovane difensore dell'Est? "In Ucraina si legge moltissimo del Napoli, ma ad oggi non ho mai avuto contatti con gli azzurri, non c'è nulla di concreto. Posso dire con certez ...