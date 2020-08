Milan, dopo Ibrahimovic tocca a Donnarumma: le richieste di Raiola (Di giovedì 27 agosto 2020) Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che la richiesta di Raiola per Gigio è di 7 milioni di euro netti di ingaggio all'anno . Un aumento di un milione rispetto allo stipendio percepito attualmente. ... Leggi su milanlive

AntoVitiello : Dopo aver raggiunto l’accordo economico definitivo tra tutte le parti, con il sì di #Ibrahimovic all’ultima propost… - Corriere : L’Inter di Allegri (che vuole il titolo in nerazzurro dopo Juve e Milan): difesa a 4 e Messi - OptaPaolo : 2 - Il @FCBayern è la seconda squadra a raggiungere la Finale di Coppa dei Campioni/Champions League avendo vinto t… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Rinnovi: dopo #Ibrahimovic ora tocca a #Donnarumma - sportli26181512 : Milan, accordo con Ibra: ora la firma sul contratto e il ritorno da Pioli: Il Milan e Zlatan Ibrahimovic hanno trov… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan dopo

La Juventus è alla ricerca di una punta in questi giorni di mercato e si sono fatti diversi nomi per l’attacco bianconero: Dzeko, Lacazette, Milik, e adesso si parla anche di Suarez. Ma in tempi di FF ...Roma e Juventus allo scambio. Come nella scorsa stagione si prova a ripulire i bilanci con plusvalenze necessarie; i nomi sulla lista delle due società sarebbero moltissimi: Khedira alla Roma? Intanto ...