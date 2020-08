Mascherine, come e quanto si riutilizzano? La guida e le risposte degli esperti (Di giovedì 27 agosto 2020) Mascherine, la guida per usarle e riutilizzarle sfoglia la gallery Mascherina, comprarla non basta. Molti la riutilizzano finché non è visibilmente sporca o quando si rompe. Altri la tengono sul viso ma con il naso fuori, altri la calzano correttamente coprendo naso e bocca ma continuano a toccarla, e troppi la portano come una borsetta o un braccialetto, sul braccio. E una volta rientrati a casa la buttano da qualche parte, magari all’ingresso insieme alle chiavi e al portafoglio, oppure sul tavolo della cucina, la lasciano in borsa o ... Leggi su iodonna

GiovanniToti : Ancora una volta l’ennesima riunione con il #Governo, a ormai pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, si è c… - Clamaoli : RT @GhitaIacono: Il prossimo passaggio sarà quello di promuovere il burqa, come indumento perfetto per uscire di casa rinunciando all'odios… - valeraspberry : RT @Millazena: Io non sono madre e bla bla bla però non capisco come mai tutte queste proteste sulle mascherine a scuola quando nella media… - samuele26572 : RT @GhitaIacono: Il prossimo passaggio sarà quello di promuovere il burqa, come indumento perfetto per uscire di casa rinunciando all'odios… -