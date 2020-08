Lukashenko, contro di noi un massacro diplomatico (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - MOSCA, 27 AGO - "Attualmente stiamo assistendo a una fase di quella che, francamente, definirei guerra ibrida contro la Bielorussia". Lo ha dichiarato il presidente Alexander Lukashenko nel ... Leggi su corrieredellosport

LauraGaravini : Italia si esprima in modo netto per il rispetto dei diritti e contro le repressioni e le violenze sulla società civ… - Gianga87 : Lukashenko, contro di noi un massacro diplomatico - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Lukashenko, contro di noi un massacro diplomatico - GDS_it : #Bielorussi in rivolta contro #Lukashenko, a Palermo una #manifestazione solidale - transnazionale : Bielorussia: nuove manifestazioni pro e contro Lukashenko #spaziotransnazionale informa -