Juventus, Sarri e un addio causato dal rapporto gelido con lo spogliatoio (Di giovedì 27 agosto 2020) Un rapporto poco felice tra alcuni giocatori della Juventus e Maurizio Sarri potrebbe aver causato l’addio del tecnico toscano La Gazzetta dello Sport ha ripercorso i motivi dell’addio di Maurizio Sarri dalla Juventus nella propria odierna. Tra questi vi è sicuramente un rapporto gelido con alcuni componenti dello spogliatoio bianconero. Se il feeling tra il tecnico toscano e Dybala è stato totale, lo stesso non si può dire con Giorgio Chiellini con cui non è mai scattata la scintilla. Tra Sarri e Cristiano Ronaldo vi è sempre stato un rispetto reciproco ma i due si sarebbero in realtà solamente sopportati a vicenda. ... Leggi su calcionews24

