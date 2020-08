John Wick contro Neo: l'eccellente risposta di Keanu Reeves su chi avrebbe la meglio in combattimento (Di giovedì 27 agosto 2020) Chi avrebbe la meglio in un combattimento, John Wick o Neo di Matrix? Ecco la risposta della star Keanu Reeves. La precisione delle armi di John Wick contro la pratica delle arti marziali di Neo: chi avrebbe la meglio in un combattimento? Stephen Colbert lo ha chiesto a Keanu Reeves, che ha fornito una risposta davvero eccellente. "Beh, come prima cosa non combatterebbero" ha specificato Keanu Reeves. "Anche in una situazione in cui Neo accidentalmente colpisse il cane di John Wick con la sua auto, riporterebbe il cane ... Leggi su movieplayer

