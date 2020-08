Federico Fashion Style e il covid, la compagna Letizia: “Non mi sento bene ma intanto comprate questi prodotti…” (Di giovedì 27 agosto 2020) C’è una nuova frontiera dell’imbarazzo? Probabilmente sì. A individuare il “fenomeno” è Trash Italiano che posta il video di una influencer in quarantena. Fin qui, niente di nuovo: è l’estate in cui famosi, famosetti, wanna be famosi che risultano positivi al covid lo gridano in decine di stories e post, quasi fosse un modo per far parlare di sé (questo pensano alcuni”maligni” in rete). In questo caso però siamo oltre l’annuncio del covid presumibilmente contratto in Sardegna. L’influencer Letizia, compagna di Federico Fashion Style, mette insieme annuncio della malattia e pubblicità: “Stiamo in isolamento e aspettiamo i risultati, anche se non mi ... Leggi su ilfattoquotidiano

