F1: Sticchi Damiani (Aci), 'procedure e risorse, Stato aiuti Monza' (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano, 27 ago. (Adnkronos) - "L'autodromo di Monza compirà 100 anni nel 2022 e ci serve una mano: la Regione la sta dando, ma abbiamo bisogno anche dello Stato". E' l'appello del presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, in occasione della presentazione del Gran premio d'Italia che si correrà nel circuito lombardo il prossimo 6 settembre. "Lo Stato deve aiutarci in due modi. Uno non è difficile, sulle procedure. Dovevamo iniziare i lavori subito dopo il Gp di quest'anno ma dovremo farlo dopo quello del 2021. Siamo un ente pubblico, siamo tenuti al rispetto delle regole, ma ci aspettiamo che la politica, il governo e il Parlamento ci aiutino sulle tempistiche", spiega durante la conferenza stampa a Milano. "E poi abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano

MILANO (ITALPRESS) – Il Gran Premio d’Italia di Monza rimarrà nel calendario del campionato di Formula 1 fino al 2025. Lo ha detto il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani, nel corso della presen ...

MILANO (ITALPRESS) – Il Gran Premio d'Italia di Monza rimarrà nel calendario del campionato di Formula 1 fino al 2025. Lo ha detto il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani, nel corso della presen ...