Covid, l'appello del virologo Pregliasco: basta furbetti del termoscanner e trucchetti (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano, 27 agosto 2020 - C'è chi - per abbassare la febbre - suggerisce una doccia o un bagno tiepido , tisane calde con piante medicinali che stimolino la sudorazione , ma anche rimedi più fantasiosi ... Leggi su ilgiorno

VincenzoDeLuca : COVID-19: RIENTRI, APPELLO AI GIOVANI ??#CORONAVIRUS: Rivolgo un appello pressante, in particolare ai giovani e a q… - Tg1Raiofficial : 'Sono stato ad un passo dalla morte e vi dico: non sottovalutate questa malattia'. E' l'appello di Giacomo Moncini,… - Adnkronos : #Covid, appello di #Fazio: 'Non possiamo rischiare la vita per una serata' - Yogaolic : #Milano Covid, l'appello del virologo Pregliasco: basta furbetti del termoscanner e trucchetti - aitfcaserta : #Assolutamente da condividere! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid appello Covid, l'appello del virologo Pregliasco: basta furbetti del termoscanner e trucchetti IL GIORNO Roma, assunzioni flop a scuola di Raggi e ministero: mancano 2.000 docenti

Meno di 20 giorni alla prima campanella e, soltanto a Roma, mancano ancora all’appello oltre 2mila insegnanti. Soltanto nei nidi e negli asili gestiti da Roma Capitale, nonostante gli sforzi del Comun ...

Distanziamento sociale e mascherine, appello alla responsabilità contro il coronavirus

«A fronte di continue e numerose segnalazioni e di una nostra constatazione delle situazioni segnala­teci, poniamo all’attenzione del signor Prefetto, del Sindaco di Taranto e tutte le Autorità compet ...

Meno di 20 giorni alla prima campanella e, soltanto a Roma, mancano ancora all’appello oltre 2mila insegnanti. Soltanto nei nidi e negli asili gestiti da Roma Capitale, nonostante gli sforzi del Comun ...«A fronte di continue e numerose segnalazioni e di una nostra constatazione delle situazioni segnala­teci, poniamo all’attenzione del signor Prefetto, del Sindaco di Taranto e tutte le Autorità compet ...