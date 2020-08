Coronavirus, in Corea del Sud picco di casi: mai così alti da marzo. Parlamento in lockdown (Di giovedì 27 agosto 2020) Nuovo picco di casi di Coronavirus in Corea del Sud: in un giorno sono stati infatti registrati 441 nuovi contagi, superando per la prima volta dal 7 marzo quota 400. Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il totale delle infezioni è salito a 18.706, alimentato dai nuovi focolai delle chiese di Seul. Da oggi l’Assemblea nazionale, il Parlamento sudCoreano, è in lockdown dopo il contagio accertato di un giornalista. Dei nuovi casi di oggi c’è da segnalare che 434 sono frutto di contagi locali e non sono importati. L’andamento conferma, quindi, la curva crescente di positivi che prosegue da due settimane, portando il numeri di nuovi infetti registrati negli ultimi 14 ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Corea del Sud, di nuovo scuole chiuse a Seul. FOTO - ilpost : La Corea del Sud ha richiuso la maggior parte delle scuole di Seul, dopo un aumento dei casi di coronavirus - Noovyis : (Coronavirus, in Corea del Sud picco di casi: mai così alti da marzo. Parlamento in lockdown) Playhitmusic - - fisco24_info : Coronavirus: 441 casi in Corea del Sud, ai massimi dal 7 marzo: Da oggi il parlamento in lockdown dopo il contagio… - CretellaRoberta : Coronavirus: 441 casi in Corea del Sud, ai massimi dal 7 marzo: Da oggi il parlamento in lockdown dopo il contagio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Corea Coronavirus ultime notizie. Oltre 24 milioni di contagi nel mondo Il Sole 24 ORE Coronavirus: 441 casi in Corea del Sud, ai massimi dal 7 marzo

La Corea del Sud registra un boom di nuovi casi di coronavirus, avvicinando i massimi degli ultimi sei mesi: si tratta di 441 contagi, di cui 434 di trasmissione domestica, per la prima volta oltre qu ...

Tenet: una previsione sugli incassi internazionali nel primo weekend

Deadline ha pubblicato un interessantissimo report circa le stime d’incasso per questo primo fine settimana di Tenet, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan che proprio oggi arriva in diversi ...

La Corea del Sud registra un boom di nuovi casi di coronavirus, avvicinando i massimi degli ultimi sei mesi: si tratta di 441 contagi, di cui 434 di trasmissione domestica, per la prima volta oltre qu ...Deadline ha pubblicato un interessantissimo report circa le stime d’incasso per questo primo fine settimana di Tenet, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan che proprio oggi arriva in diversi ...