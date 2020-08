"Cento deputati in più nel 2021, ora basta": la Germania mette un freno all'aumento di parlamentari (Di giovedì 27 agosto 2020) La sede, lo storico Reichstag, ne dovrebbe ospitare 598, ma da quando la Germania è riunita i deputati che hanno affollato l'aula del Parlamento tedesco, il Bundestag, sono stati sempre al di sopra di questa soglia. Un surplus che... Leggi su europa.today

Fra un mese circa, domenica 20 e lunedì 21 settembre, gli italiani sono chiamati al voto sul referendum costituzionale che chiede la riduzione del numero di parlamentari: precisamente i deputati se vi ...

Referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre - le opinioni degli ascoltatori - spazio di conduzione

