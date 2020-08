Carenza d’acqua nel Fortore: sospesa fornitura a Baselice (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaselice (Bn) – Ci scusiamo per il pochissimo preavviso – si legge nella nota del comune di Baselice guidata dal sindaco Lucio Ferella – ma purtroppo vista la Carenza idrica da stasera, 27 Agosto, dobbiamo iniziare a razionare l’acqua, quindi sarà sospesa la fornitura dalle ore 20.00 alle ore 07.00 di tutti i giorni. La sospensione interessa solo l’area urbana (il paese) e non le contrade o zone prettamente agricole che già soffrono da giorni della mancanza d’acqua e che in maniere alternata si sta cercando di servire per quanto possibile. L'articolo Carenza d’acqua nel Fortore: sospesa fornitura a Baselice proviene da ... Leggi su anteprima24

