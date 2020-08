Borse Ue in negativo. Crolla il Pil Usa: -31,7 per cento (Di venerdì 28 agosto 2020) Borse 27 agosto 2020. Andamento negativo nel Vecchio Continente. Crolla il Pil americano. MILANO – Borse 27 agosto 2020. Andamento negativo per gli indici nel Vecchio Continente. A pesare il crollo del Pil americano che nel secondo trimestre ha registrato un calo del 31,7%. Le buone notizie, però, arrivano dalla Fed che ha annunciato il cambio di strategia per cercare di rilanciare l’economia. Abbandonato il target di un’inflazione al 2% per un obiettivo medio che potrebbe rafforzare il mercato su un lavoro più solido. Notizia che ha avuto un effetto solo in parte positivo su Wall Street. Il Nasdaq ha chiuso la seduta in rosso con una perdita dello 0,34%. Chi, invece, è andata a terminare la giornata con un guadagno è stato il Dow Jones con un ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Borse Ue in negativo. Crolla il Pil Usa: -31,7 per cento - Today_it : Piazza Affari in negativo: Borse deboli in attesa del discorso di Powell - infoiteconomia : Volano l'oro e l'euro, le Borse chiudono in negativo - rennydee : ?? Le #Borse #europee partono con il segno negativo! Ti aspetto nella #TradingZone per parlare di #strategie su… -