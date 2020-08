Anche il “compagno” Claudio Amendola nauseato da Pd e M5s: «Oggi non andrei a votare» (Di giovedì 27 agosto 2020) “Sono anni che a Roma non mi stupisco più di nulla ma l’indecifrabilità della situazione politica attuale è totale. Oggi non andrei a votare, non saprei chi votare. È la prima volta che mi succede da quando ho 18 anni”. Lo ha detto Claudio Amendola rispondendo ad una domanda sul futuro dell’amministrazione capitolina, a margine della prensentazione della seconda stagione della fiction Nero a metà, che arriva su Rai1 il 10 settembre. Amendola è molto critico sulla situazione attuale della città “ma non voglio perdere l’ottimismo”: “Questa città si chiama eterna quindi ce la fa sempre ma se non capiamo che siamo ad un passo dal punto di non ritorno, sarà ... Leggi su secoloditalia

