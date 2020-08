«After 2», parlano i protagonisti: «Il diritto di esplorare il sesso e la sessualità» (Di giovedì 27 agosto 2020) Le lettrici che rimproveravano al primo film di essere troppo diverso dal libro, addolcendo la relazione tra Tessa e Hardin ed eliminando, di fatto, molte delle scene di sesso presenti tra le pagine, non resteranno deluse, perché After 2, secondo capitolo di una delle saghe di maggior successo degli ultimi anni, alza l’asticella e traspone le atmosfere cariche di tensione, sessuale ed emotiva, dei protagonisti dell’opera originale in maniera sorprendente, verosimile, assoluta. «La casa di produzione ha fatto in modo che questa volta avessi più voce in capitolo nel processo creativo affinché i fan non restassero delusi. Nel primo film mancavano molte delle ombre che nel libro caratterizzano la relazione fra Tessa e Hardin. Il regista Roger Kumble è entrato subito in sintonia con il materiale su cui avrebbe dovuto lavorare, ed è stato entusiasta di mettersi all’opera per dare ai fan di After quello che volevano» garantisce la scrittrice Anna Todd in collegamento su Zoom, pronta presentare alla stampa estera il secondo film tratto dal suo libro, After 2 – Un cuore in mille pezzi, pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer. https://www.youtube.com/watch?v=zJhoPH7Lv_4&t=1s Leggi su vanityfair

errorenelcuore : @LoveLarryInLA Ironia della sorte adesso mi trovo al Gurger King e accanto al mio tavolo ci sono dei ragazzi che pa… - after_le : Landon e Tessa che parlano dell'oroscopo e... After 2, dal 2 settembre al cinema -

Ultime Notizie dalla rete : After parlano "Isole che parlano": in arrivo la XXIV edizione del Festival Internazionale Sardegna Reporter Diario da Castel di Sangro – Giorno 3

Nel “the day after” la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso si tirano le somme sulle dichiarazioni del presidente che ieri ha parlato di “avvoltoi” riferendosi con molta probabili ...

Viviana Parisi e Gioele ultime notizie, la rabbia del padre di Viviana per la ripresa dei droni: “Mi sono girati i co…i”

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla vicenda (dall’ultimo al primo): E’ emerso negli ultimi giorni che un drone delle forze dell’ordine aveva ripreso il corpo senza vita di Viviana Parisi all’indo ...

Nel “the day after” la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso si tirano le somme sulle dichiarazioni del presidente che ieri ha parlato di “avvoltoi” riferendosi con molta probabili ...Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla vicenda (dall’ultimo al primo): E’ emerso negli ultimi giorni che un drone delle forze dell’ordine aveva ripreso il corpo senza vita di Viviana Parisi all’indo ...