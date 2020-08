27 agosto, sono 25 i nuovi positivi in FVG (Di giovedì 27 agosto 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 342 (12 più di ieri). Nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 13 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 25 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.709: 1.466 a Trieste, 1.167 a Udine, 814 a Pordenone e 254 a Gorizia, alle quali si aggiungono 8 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.019, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 322. I deceduti sono 197 a ... Leggi su udine20

