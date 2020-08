Vardy: “Possiamo fare meglio, abbiamo una squadra fantastica” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Jamie Vardy, che nel pomeriggio ha rinnovato con il Leicester, ha rilasciato una breve dichiarazione al sito ufficiale delle Foxes: “Amo giocare a calcio davanti ai miei tifosi al King Power Stadium e sono felice di poter continuare il mio viaggio con questo club. abbiamo una squadra fantastica che credo capace di fare persino meglio e non vedo l’ora di vedere cosa possiamo ottenere nei prossimi anni”. I’m delighted to commit my future to the club and I can’t wait to see where the journey takes us next @LCFC pic.twitter.com/dFQ8W5tWHQ — Jamie Vardy (@Vardy7) August 26, 2020 Foto: twitter Leicester L'articolo Vardy: “Possiamo fare meglio, abbiamo una ... Leggi su alfredopedulla

