Varcaturo, arrestato 45enne violento. Ha picchiato la compagna a calci e pugni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Giugliano in Campania, Varcaturo: la donna ha avuto il coraggio di denunciarlo. Il 45enne le ha tirato addosso vari suppellettili dell’arredamento di casa e addirittura elettrodomestici. I Carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali – in forza ad un provvedimento emesso dal tribunale di napoli nord su richiesta … Leggi su 2anews

