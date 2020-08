Ufficiale: Sambenedettese, ceduti a titolo definitivo Rapisarda e Miceli (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Sambenedettese ha annunciato ufficialmente di aver ceduto a titolo definitivo il terzino destro Francesco Rapisarda alla Triestina e il difensore centrale Mirko Miceli all’Avellino. Così il comunicato del club: “La società rossoblù nel ringraziare i due calciatori per la professionalità dimostrata in questi anni e per la passione che hanno messo in tutto quello che hanno fatto, augura loro le migliori fortune professionali e personali per il futuro”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

