Trenord, candidature aperte: 30 posti per addetti alla manutenzione dei treni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Trenord ricerca 30 operatori e tecnici della manutenzione dei treni che saranno incaricati di svolgere attività pratico-operative di installazione, manutenzione e verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sul materiale rotabile. Le candidature possono essere inviate tramite il sito Trenord.it entro lunedì 7 settembre. Ai candidati sono richiesti diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore in ambito

Le candidature possono essere inviate tramite il sito trenord.it entro lunedì 7 settembre. Ai candidati sono richiesti diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore in ambito tecnico ...

