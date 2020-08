Si schianta con la sua moto contro un’auto e resta incastrato nel lunotto: Lorenzo morto a 18 anni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Aveva tutta la vita davanti Lorenzo, 18enne morto in un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Olbia. Il giovane è deceduto sul colpo Uno schianto impressionante che non gli ha lasciato scampo. È morto così, a soli 18 anni, Lorenzo Buffa finendo contro un’auto mentre si trovava in sella alla sua moto. Non è … L'articolo Si schianta con la sua moto contro un’auto e resta incastrato nel lunotto: Lorenzo morto a 18 anni NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

ilbassanese : Esce fuori strada con l'auto e si schianta in curva: grave 24ennne - sardanews : Tragedia a Olbia, 18enne di Golfo Aranci si schianta con la moto e muore - ginIemon : Edward: Bella ti prego, non fare puttanate. Dai. Fallo per me. Bella letteralmente due ore dopo: *si schianta in me… - cremaonline : Schianto a #Sergnano. Ferito un motociclista di 35 anni: il soccorso con l'eliambulanza [guarda il VIDEO e la FOTOG… - panigotto : @battitomilan7 Se uno fa bungee jumping con l'elastico delle mutande sopra la mia testa e consiglia gli altri a far… -

Ultime Notizie dalla rete : schianta con Gp Belgio, barriere modificate dopo incidente Hubert-Correa

Nella storia del motorsport purtroppo è accaduto frequentemente che ad insegnare di più sulle questioni della sicurezza siano state le tragedie. Considerando solo gli anni più recenti, la Formula 1 è ...

Incidente tra diverse auto a Cremona: 6 feriti di cui 3 bambini

3 bambini feriti a seguito di un incedente a Cremona: nessuno è in condizioni gravi. In via Bergamo a Cremona, nel tardo pomeriggio di ieri, 25 Agosto, diverse automobili sono rimaste coinvolte in un ...

Nella storia del motorsport purtroppo è accaduto frequentemente che ad insegnare di più sulle questioni della sicurezza siano state le tragedie. Considerando solo gli anni più recenti, la Formula 1 è ...3 bambini feriti a seguito di un incedente a Cremona: nessuno è in condizioni gravi. In via Bergamo a Cremona, nel tardo pomeriggio di ieri, 25 Agosto, diverse automobili sono rimaste coinvolte in un ...