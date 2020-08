Seconda serata di disonestà RNC, ma Melania fa appello all’onestà – ecco il Fact Check (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nella Seconda serata della convention repubblicana, la First Lady Melania Trump ha affermato: “L’onestà totale è ciò che noi come cittadini meritiamo dal nostro Presidente”. Bene, questo è esattamente l’opposto di quello a cui abbiamo assistito alla RNC, in una Seconda serata di disonestà con il presidente Trump. RNC: Fact Check della Seconda serata di … Leggi su periodicodaily

