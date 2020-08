Salvini indossa maglia del Benevento, curva Sud si ribella (Di mercoledì 26 agosto 2020) . In un post su Facebook, la curva esprime il proprio dissenso dopo la visita di Salvini in città All’indomani della visita del leader della Lega Matteo Salvini a Benevento, la curva Sud della Squadra cittadina ha espresso il proprio dissenso in un post su Facebook per il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

dileguossi : RT @LeoSalve85: John #Biden mostra in continuazione il rosario, lo indossa, e ne porta uno come braccialetto: per i giornaloni italici tutt… - LeoSalve85 : John #Biden mostra in continuazione il rosario, lo indossa, e ne porta uno come braccialetto: per i giornaloni ital… - StrunzTruppen : @giuliaselvaggi2 Clicchi sill'immagine, guardi attentamente negli occhi il Ministro Speranza e provi ad immaginar… - Solocarmen1 : RT @TV7Benevento: Matteo Salvini nel Sannio:”Pronti a dare una svolta in Campania. Indossa la maglia del Benevento e da appuntamento al der… -