Remo Freuler – Ruolo, Carriera e Statistiche (Di mercoledì 26 agosto 2020) Remo Freuler – Centrocampista svizzero, classe ’92, dell’Atalanta. Giocatore versatile che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, dotato di una buona qualità e anche tanta quantità. Centrocampista con il vizio del gol. Carriera e Statistiche – Freuler Esordisce nella massima serie svizzera con la maglia del Grasshoppers nella stagione 2010/2011 giocando 5 partite e segnando un gol. La stagione successiva inizia la stagione con il Grasshoper per poi passare al Winterthur. Nella sessione invernale di mercato della stagione 2015/2016 passa all’Atalanta ed esordisce in Serie A il 7 febbraio 2016. Il 2 maggio 2016 mette a segno il suo primo gol nella massima serie e chiude con 6 presenze ed un gol. Nella stagione 2016/2017 diventa titolare inamovibile ... Leggi su giornal

