Red Bull, Verstappen: 'Spa? Non il nostro weekend preferito' (Di mercoledì 26 agosto 2020) In Spagna è andato alla grande, con un secondo posto dietro a Lewis Hamilton, ma in Belgio la situazione potrebbe essere un po' più complicata. O così almeno crede Max Verstappen, in un'intervista ... Leggi su gazzetta

La Ferrari è l’unica dei top team ad avere il muso largo, Red Bull si è spostata verso la scelta Mercedes, misto stretto. Una SF1000 che fa fatica ad utilizzare il Vortice Y250. Scopriamo insieme di c ...

Formula 1 | Marko: “Il Coronavirus può ancora distruggere il mondiale”

Secondo Helmut Marko, braccio destro di Dietrich Mateschitz e responsabile del programma junior della Red Bull, il Coronavirus è in grado di distruggere definitivamente lo spirito combattivo di questo ...

