Perse le tracce di un giovane siciliano in Egitto: sarebbe stato fermato dalla polizia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Da due giorni una famiglia di Gela ha perso i contatti con il maggiore dei due figli, il 27enne Calogero Nicolas Valenza, che lavora come Pr in Spagna, il quale, secondo quanto hanno appreso, è stato fermato domenica dalla polizia egiziana per accertamenti all’aeroporto de Il Cairo dove era giunto da Barcellona per andare a trovare un’amica. L’ultima telefonata è stata ricevuta dalla madre alle 11 di domenica, quando Nicolas, che vive e lavora in Spagna da 4 anni, aveva confermato che in serata sarebbe partito per l’Egitto e che si sarebbe fatto sentire una volta arrivato a destinazione. Invece da quel momento non c’è stato più alcun contatto. Il telefono ... Leggi su huffingtonpost

repubblica : Egitto, perse le tracce di un giovane italiano: sarebbe stato fermato dalla polizia [aggiornamento delle 22:51] - RaffaeleFitto : Due #migranti positivi scappano dal Policlinico #Foggia. Di loro si sono perse le tracce e potenzialmente possono c… - AleGrigo1992 : RT @repubblica: Egitto, perse le tracce di un giovane italiano: sarebbe stato fermato dalla polizia [aggiornamento delle 22:51] https://t.c… - smeraldabrunoz : RT @repubblica: Egitto, perse le tracce di un giovane italiano: sarebbe stato fermato dalla polizia [aggiornamento delle 22:51] https://t.c… - discoradioIT : La scomparsa di Sabrina #Beccalli, la 39enne di #Crema di cui si sono perse le tracce da #Ferragosto. Il legale del… -

Ultime Notizie dalla rete : Perse tracce Egitto, perse le tracce di un giovane italiano: sarebbe stato fermato dalla polizia la Repubblica SURE: una rete di protezione per lavoratori e imprese

SURE è uno strumento europeo volto a tutelare i cittadini e attenuare le gravi ripercussioni socioeconomiche della pandemia di coronavirus: all’Italia vanno 27,4 miliardi di €. Sure. Lavoro Foto Ap La ...

Perse le tracce di un giovane siciliano in Egitto: sarebbe stato fermato dalla polizia

Da due giorni una famiglia di Gela ha perso i contatti con il maggiore dei due figli, il 27enne Calogero Nicolas Valenza, che lavora come Pr in Spagna, il quale, secondo quanto hanno appreso, è stato ...

SURE è uno strumento europeo volto a tutelare i cittadini e attenuare le gravi ripercussioni socioeconomiche della pandemia di coronavirus: all’Italia vanno 27,4 miliardi di €. Sure. Lavoro Foto Ap La ...Da due giorni una famiglia di Gela ha perso i contatti con il maggiore dei due figli, il 27enne Calogero Nicolas Valenza, che lavora come Pr in Spagna, il quale, secondo quanto hanno appreso, è stato ...