Music Summer Campus, Fossi: “Con Airola e Mille e una nota amore a prima vista” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ stato amore a prima vista, qui ho trovato calore umano e professionalità. Mille e una nota è eccellenza rispetto ad ogni profilo”. Così Matteo Fossi, docente e figura di primissimo livello nel cosmo della Musica internazionale, a conclusione della Master Class in “Pianoforte”, momento sviluppatasi presso le sedi del “Mille e una nota” e su organizzazione della medesima associazione guidata dal Maestro Anna Izzo.“Tra non poche difficoltà logistiche – spiega quest’ultima – abbiamo avuto la forza di organizzare la edizione 2020 del “Music Summer Campus ... Leggi su anteprima24

Non c'è solo l'hic et nunc nella crisi generata dall'emergenza sanitaria da Covid-19: in particolare, il settore delle edizioni musicali patirà le conseguenze del lockdown quando, auspicabilmente, le ...