Monte Sant’Angelo: 81enne aggredita in casa nella notte da tre malviventi, ricoverata Carabinieri allertati da una vicina (Di mercoledì 26 agosto 2020) Intorno alle tre e mezza i tre banditi si sono introdotti nella casa dell’anziana. Verosimilmente per rubare. La donna se n’è accorta ed è stata aggredita dai tre. Una vicina, intuito dal trambusto che qualcosa di grave stesse accadendo, ha telefonato ai Carabinieri. Militari giunti nell’abitazione di Mobre Sant’Angelo quando i delinquenti erano già scappati. L’81enne, ricoverata nella casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, non parla perché in stato di shock. Indagine dei Carabinieri per individuare i tre. L'articolo Monte Sant’Angelo: 81enne aggredita in casa ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : Monte Sant'Angelo (#Foggia): 81enne aggredita in casa nella notte da tre malviventi, ricoverata - PD_MonteSAngelo : #MonteConta con Raffaele Piemontese in Regione Puglia: 30 milioni di investimenti in 3 anni per Monte Sant’Angelo… - Telebari : Monte Sant'Angelo, 81enne aggredita in casa in nottata: sotto shock in ospedale - #Bari #Notizie… - IlMattinoFoggia : A Monte Sant'Angelo 81enne sola aggredita in casa nella notte da tre bastardi delinquenti - immediatonet : Terrore per anziana a Monte Sant’Angelo, ladri piombano in casa sua alle 3:30 di notte. Urla e tanta paura -

Ultime Notizie dalla rete : Monte Sant’Angelo La devozione dei tarantini alla Madonna del Carmine Corriere di Taranto