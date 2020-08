Marco Della Luna: Conte e Lukashenko, due statisti a confronto (Di mercoledì 26 agosto 2020) A chi dei due abili e illustri statisti, l’italo-gesuita e il bielorusso, daremo la palma del migliore, del più fedele agli interessi e alle libertà del suo paese e del suo popolo? E quanto è oggettivo oppure soggettivo, relativo, il giudizio sulla democraticità di un regime? Quanto gli atti di un governo derivano dalla considerazione degli interessi dei cittadini, e quanto dagli interessi di poteri esterni non dichiarati? I recenti sviluppi di politica comparata, illuminati dall’articolo del prof. Bonavoglia che segue, suggeriscono di chiederselo, e di adottare i concetti di legalità/costituzionalità/democraticità percepite, in prudente distinzione da quelle reali. Bonavoglia è un qualificato conoscitore Della Bielorussia, avendo una moglie di quel paese, paese che egli ... Leggi su databaseitalia

marcomasini64 : Marco Masini sarà tra i 50 artisti che si esibiranno in due serate sul palco dell'Arena di Verona ai… - AccademiaCrusca : ?? #CinemainManifattura Il cinema di Leonardo Pieraccioni: ieri sera alla @MT_Firenze con Marco Biffi (@UNI_FIRENZE)… - matteosalvinimi : Marco, Luciano e Francesco hanno già prenotato l’aereo da Perugia per Catania la sera prima: sabato 3 ottobre in Tr… - CirianiCarlo : RT @AntonioNbo15: @Marco_dreams @Antoniogalli101 La soluzione è l'eliminazione della circolazione di banconote. Sistema obsoleto di oltre 2… - piunord : Ormai la Lega è paccottiglia, ciarpame. Per favore riprendiamoci l'Alberto da Giussano e il Leone di San Marco. Fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Della Con Marco Della Noce un'estate tutta da ridere l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Ritiro Napoli Calcio, Liris: "Protocollo di sicurezza per i grandi eventi in Abruzzo"

"L’Abruzzo ha scelto da un anno di occuparsi di grandi eventi, di promuovere il brand regionale al di fuori dei confini regionali. Un metodo che sta dando i suoi frutti. Lo fa nel pieno rispetto delle ...

Domani agli Europei corrono Donne Élite e Uomini U23: l’Italia vuole altre medaglie – Le startlist

Ai Campionati Europei di Plouay oggi sono iniziate le gare in linea con l’Italia a fare il pieno di vittorie grazie ad Elisa Balsamo e Giacomo Nizzolo, ma il programma proseguirà domani con altre due ...

"L’Abruzzo ha scelto da un anno di occuparsi di grandi eventi, di promuovere il brand regionale al di fuori dei confini regionali. Un metodo che sta dando i suoi frutti. Lo fa nel pieno rispetto delle ...Ai Campionati Europei di Plouay oggi sono iniziate le gare in linea con l’Italia a fare il pieno di vittorie grazie ad Elisa Balsamo e Giacomo Nizzolo, ma il programma proseguirà domani con altre due ...