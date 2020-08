L’Iran permetterà agli ispettori internazionali di visitare due suoi presunti siti nucleari (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mercoledì l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha detto che il governo iraniano ha accettato di far entrare gli ispettori internazionali in due siti che si sospetta possano contenere materiale nucleare non dichiarato. Secondo la AIEA, le due parti si Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : L’Iran permetterà Coronavirus, ultime notizie dal mondo: Afp, 325mila morti nel mondo. In Svezia il più alto tasso di morti al mondo Il Sole 24 ORE