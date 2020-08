Lampedusa: affonda peschereccio, morto un marinaio. Inutili i soccorsi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lo stuolo di navi che soccorrono i migranti in presunto pericolo subito segnalati dalle Ong, non sono riuscite a salvare pescatori italiani in pericolo. L'attenzione è puntata sui clandestini Leggi su firenzepost

TfnWeb : Lampedusa. Affonda peschereccio al largo: morto un marinaio, due sopravvissuti - ag_notizie : Affonda un peschereccio davanti a Lampedusa: morto 59enne, due superstiti - GazzettaDelSud : Peschereccio affonda a Lampedusa, muore un marinaio - BreakingItalyNe : AGRIGENTO: Peschereccio affonda ad un miglio e mezzo da Capo Ponente a Lampedusa: 1 morto e altri 2 in salvo, la vi… - cesaregiorgian1 : Lampedusa, affonda un peschereccio: morto un marinaio -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa affonda Lampedusa, affonda un peschereccio: morto un marinaio La Sicilia Tragedia a Lampedusa: affonda peschereccio, muore 57anni. Lutto cittadino nell’isola

il marittimo affondato con il peschereccio ‘Valeria 2'. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola imbarcazione avrebbe avuto una falla e da questa ha imbarcato acqua. Il corpo dell’uomo, marinaio di ...

Lampedusa: affonda peschereccio, morto un marinaio. Inutili i soccorsi

LAMPEDUSA – Tragedia al largo di Lampedusa. Un peschereccio è affondato ad un miglio e mezzo da Capo Ponente a Lampedusa (Ag). Un marinaio è morto e due sopravvissuti sono stati già recuperati dalle m ...

il marittimo affondato con il peschereccio ‘Valeria 2'. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola imbarcazione avrebbe avuto una falla e da questa ha imbarcato acqua. Il corpo dell’uomo, marinaio di ...LAMPEDUSA – Tragedia al largo di Lampedusa. Un peschereccio è affondato ad un miglio e mezzo da Capo Ponente a Lampedusa (Ag). Un marinaio è morto e due sopravvissuti sono stati già recuperati dalle m ...