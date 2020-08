La crisi divora i ristoranti dei centri storici. "Chiusi per disperazione, non per ferie" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Andrea Cuomo Pagano lo scotto più duro i locali delle metropoli, piegati dall'assenza dei turisti e dallo stop dei pranzi di lavoro. "Lo Stato ci lascia senza certezze" Ora che dalle località turistiche di tutta Italia arrivano cartoline con assembramento; ora che l'estate post-Covid, anzi forse pre-Covid sembra una grande fiesta mobile e senza mascherine, in una furia orgiastica da day after sembra quasi trascurabile che ci siano ristoranti ancora vuoti, o Chiusi. E proprietari depressi, chef con le pentole vuote, dipendenti in cassa integrazione, famiglie angosciate. Eppure ci sono e sono la gran parte. I ristoranti che più stanno pagando lo scotto alla crisi da pandemia sono quelli dei centri storici delle grandi città. Quelli che vivono di un ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : crisi divora Libano: dopo le esplosioni, la rabbia. Fady Noun (giornalista): "Il Paese ha bisogno di una nuova classe politica" Servizio Informazione Religiosa Viviana inseguita dai fantasmi "Crisi mistica e crollo mentale"

I resti del corpicino di Gioele sono stati ricomposti. Le scarpine, i brandelli della maglietta: non ci sono dubbi che si tratti di lui. Sarà il dna, prelevato ieri a papà Daniele, ad aggiungere quell ...

Caos Barcellona, Setien verso l’esonero: in bilico mezza società

La disatrosa sconfitta per 2-8 contro il Bayern Monaco ha messo in luce tutte le fragilità societarie e tecniche del Barcellona, e ora la società del Barcellona sembra orientata all’esonero immediato ...

I resti del corpicino di Gioele sono stati ricomposti. Le scarpine, i brandelli della maglietta: non ci sono dubbi che si tratti di lui. Sarà il dna, prelevato ieri a papà Daniele, ad aggiungere quell ...La disatrosa sconfitta per 2-8 contro il Bayern Monaco ha messo in luce tutte le fragilità societarie e tecniche del Barcellona, e ora la società del Barcellona sembra orientata all’esonero immediato ...