Johnny Depp: pasta e coda alla vaccinara per la cena romana del divo (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Johnny Depp reduce del processo contro il tabloid The Sun ha cercato conforto in una cena romana in un noto ristorante londinese. Johnny Depp ha deciso di cercare conforto in una cena romana a base di pasta e coda alla vaccinara, dopo le fatiche del processo contro The Sun . L'ex Jack Sparrow è stato avvistato all'Osteria romana di Londra alle prese con un pasto davvero molto italiano. È stato un processo senza esclusione di colpi quello tra il tabloid The Sun e Johnny Depp, complici anche le rivelazioni della ex moglie Amber Heard. In attesa della sentenza prevista per gli inizi di ottobre, Johnny ... Leggi su movieplayer

Giu_ggiola : RT @xdiordepp: Io ce lo vedo Johnny Depp all'osteria romana dopo che s'è abbuffato de pappardelle che canta 'PORTACE N'AAARTRO LITRO CHE NO… - leggoit : Johnny Depp all'assalto della coda alla vaccinara: le foto nel ristorante romano @TheSun #JohnnyDepp - Nerdmovieprod : Robert Downey Jr. ha offerto un ruolo a Johnny Depp in Sherlock #JohnnyDepp #RobertDowneyJr. #SherlockHolmes3 - Smarty_Dxpp : RT @xdiordepp: Io ce lo vedo Johnny Depp all'osteria romana dopo che s'è abbuffato de pappardelle che canta 'PORTACE N'AAARTRO LITRO CHE NO… - roxannerandel : RT @xdiordepp: Johnny Depp che sta a Londra e va a cena in un'osteria romana e se magna le pappardelle co la coda alla vaccinara. MAESTRO… -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Depp Perché Johnny Depp sarà sempre innamorato di Vanessa... AMICA - La rivista moda donna Johnny Depp: pasta e coda alla vaccinara per la cena romana del divo (FOTO)

È stato un processo senza esclusione di colpi quello tra il tabloid The Sun e Johnny Depp, complici anche le rivelazioni della ex moglie Amber Heard. In attesa della sentenza prevista per gli inizi di ...

Johnny Depp all'assalto della coda alla vaccinara: le foto nel ristorante romano

Lo stress si combatte a colpi di forchetta. Nel caso specifico, di tagliatelle con sugo di coda alla vaccinara. Parola del pirata Johnny Depp. L'attore, reduce dal processo contro il tabloid inglese T ...

È stato un processo senza esclusione di colpi quello tra il tabloid The Sun e Johnny Depp, complici anche le rivelazioni della ex moglie Amber Heard. In attesa della sentenza prevista per gli inizi di ...Lo stress si combatte a colpi di forchetta. Nel caso specifico, di tagliatelle con sugo di coda alla vaccinara. Parola del pirata Johnny Depp. L'attore, reduce dal processo contro il tabloid inglese T ...