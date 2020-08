Fortnite sta diventando solo una gigantesca pubblicità? Il creatore risponde ai fan (Di mercoledì 26 agosto 2020) Domani i giocatori di Fortnite potranno catapultarsi all'interno della nuova stagione incentrata sugli eroi dei fumetti Marvel. È un'ottima notizia per i fan di Fortnite che vogliono vestirsi da Thor, Groot o Galactus. Ma, per altri, è un'ulteriore prova che il gioco sta diventando una grande miniera d'oro di marketing.Fortnite è diventato il posto dove farsi vedere e grandi marchi come Marvel, Netflix e Star Wars lo stanno, sempre secondo diversi fan, "sfruttando". La sua attuale stagione a tema acquatico ha avuto come guest star Aquaman della DC Comics e comprendeva un Easter Egg di Tenet approvato da Christopher Nolan.Tutto questo sta succedendo da un po', ma la prossima stagione sembra che ospiterà il primo intero pass battaglia incentrato su un particolare marchio. Alcuni fan si sentono ... Leggi su eurogamer

