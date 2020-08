Falso testamento, a Giugliano denunciati in 5: sequestrati terreni e appartamenti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione del Tribunale di Napoli Nord, ha sequestrato a Giugliano in Campania due appartamenti ed un terreno del valore commerciale di circa un milione di euro. Le indagini condotte dai militari del Gruppo di Giugliano sono scattate a seguito della denuncia di un’anziana che lamentava la sottrazione fraudolenta di immobili di sua proprietà ottenuti a seguito di successione testamentaria conseguente alla morte del fratello. La donna ha riferito che gli inquilini dei suoi due appartamenti le avevano comunicato di aver ricevuto una diffida a corrispondere il canone di locazione ad una terza persona, a lei sconosciuta, risultata poi essere il nuovo intestatario dei beni.Dalle indagini è emerso che uno dei nipoti, escluso dal ... Leggi su ildenaro

