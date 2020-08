Diciassettenne arrestato con l’accusa di omicidio dopo la notte di scontri a Kenosha (Wisconsin) in cui sono morte due persone (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un ragazzo di 17 anni di razza bianca è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario per aver ucciso con un fucile semiautomatico due manifestanti antirazzisti durante le proteste a Kenosha, in Wisconsin. Kyle Rittenhouse era fuggito dopo la sparatoria era fuggito ed è stato fermato nella sua città di residenza, Antioch, in Illinois. Una delle vittime è stata colpita alla testa e un’altra in pieno petto. Una terza persona è rimasta ferita. L’identificazione del killer è stata resa possibile grazie ai video di alcuni testimoni. Da tre giorni e tre notti Kenosha è teatro di violente proteste contro la polizia accusata di brutalità e razzismo dopo il caso di Jacob Blake, 29enne afroamericano ... Leggi su ilfattoquotidiano

Baby gang Rimini, tirano fuori il coltello e rapinano tre ragazzi

Con una scia di precedenti alle spalle la banda era in vacanza a Rimini: arrestata dalla Polizia a Marina centro ...

