Dalla Bce via libera a Del Vecchio Mediobanca, può salire oltre il 10% (Di mercoledì 26 agosto 2020) Leonardo Del Vecchio, primo azionista singolo di Mediobanca tramite la sua Delfin, potrà salire sopra il 10% dell'istituto di Piazzetta Cuccia. Secondo quanto viene riferito, infatti, è arrivato il via libera di Francoforte alla richiesta dell'imprenditore di poter superare la soglia del 10% per... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

