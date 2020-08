Covid, bufera su Federico Fashion Style: ho viaggiato in nave con la febbre (Di mercoledì 26 agosto 2020) Federico Fashion Style choc. Il Covid-19, che ha contratto in Sardegna, fa preoccupare i fan. Ma lui, che si trova in isolamento, la spara grossa. E dice: “Sono partito dalla Sardegna con la febbre, sulla nave nessun controllo”. Il noto parrucchiere era sull'isola e come racconta ad Agorà estate si è messo in viaggio ugualmente. “Non ho frequentato discoteche, la situazione era normale, tutti erano senza mascherina. Controlli non ce ne erano assolutamente” aggiunge. Ma non avrebbe dovuto avvisare i sanitari ed evitare di viaggiare? Quanta gente ha incontrato durante il viaggio? Come mai nessuno, come lui stesso racconta, gli ha misurato la febbre? Leggi su iltempo

AndreaV91234412 : RT @GiancarloDeRisi: Flavio Briatore, colpo di scena: 'Niente Covid ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele… - MariaLu91149151 : RT @GiancarloDeRisi: Flavio Briatore, colpo di scena: 'Niente Covid ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele… - arquer12 : RT @GiancarloDeRisi: Flavio Briatore, colpo di scena: 'Niente Covid ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele… - PiranSim : RT @GiancarloDeRisi: Flavio Briatore, colpo di scena: 'Niente Covid ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele… - mimmosid1 : RT @GiancarloDeRisi: Flavio Briatore, colpo di scena: 'Niente Covid ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele… -