Corea del Nord, Kim Jong-un riappare: partecipa a una riunione sull’emergenza Coronavirus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo le ennesime speculazioni sul suo stato di salute, il leader NordCoreano Kim Jong-un è riapparso in pubblico: ha partecipato a una riunione allargata del Politburo del Partito dei lavoratori che ha affrontato i temi dell’emergenza Coronavirus e del tifone Bavi. Il dittatore ha lamentato “difetti” e “carenze” non specificati nella risposta del Paese all’epidemia e ha esortato i funzionari a correggerli rapidamente (anche se Pyongyang non ha mai confermato un solo caso e ha imposto il lockdown a Kaesong solo per un “sospetto” contagio). Il leader si è poi pronunciato sulle misure per limitare al massimo i danni del tifone Bavi che dovrebbe colpire la Corea del Nord giovedì ... Leggi su meteoweb.eu

Tg1Raiofficial : In principio è stata @BoAkwon. Pioniera del #Kpop. 20 anni fa usciva il suo primo album. Un successo che ha superat… - ilpost : La Corea del Sud ha richiuso la maggior parte delle scuole di Seul, dopo un aumento dei casi di coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus Corea del Sud, di nuovo scuole chiuse a Seul. FOTO - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Corea del Nord:, Kim in pubblico per un Politburo allargato #coreadelnord - ChicoCayetano : RT @mrctrdsh: Due gerarchi moscoviti insigniti di una importante onorificenza italiana su proposta di Di Maio. Poi toccherà ai cinesi, ai t… -

Ultime Notizie dalla rete : Corea del L’interessante canale YouTube della Corea del Nord Il Post La sorella di Kim ora ha delega su Corea del Sud e Stati Uniti

Un altro indizio sul suo potere, che cresce ogni giorno di più, unito alle voci insistenti - ma non ancora confermate ufficialmente - sullo stato di coma del presidente Kim Jong-un. La sorella del lea ...

Corea del Nord, il mistero di Kim: alla sorella le deleghe su Sud e Usa

Avvicendamento nei ruoli di potere in Corea del Nord, dove Kim Yo-jong, sorella minore del leader nordcoreano Kim Jong-un, controlla ufficialmente il dipartimento Organizzazione e orientamento del Com ...

Un altro indizio sul suo potere, che cresce ogni giorno di più, unito alle voci insistenti - ma non ancora confermate ufficialmente - sullo stato di coma del presidente Kim Jong-un. La sorella del lea ...Avvicendamento nei ruoli di potere in Corea del Nord, dove Kim Yo-jong, sorella minore del leader nordcoreano Kim Jong-un, controlla ufficialmente il dipartimento Organizzazione e orientamento del Com ...