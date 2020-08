Cagliari, partenza per il ritiro prevista per mercoledì prossimo (Di mercoledì 26 agosto 2020) È cominciato oggi il vero e proprio ritiro precampionato del Cagliari. Il club rossoblù si prepara ad immergersi negli schemi tattici del nuovo tecnico, Eusebio Di Francesco, prima al centro sportivo di Assemini e poi ad Aritzo. Gli allenamenti dureranno fino a sabato, poi l’allenatore concederà il weekend libero alla squadra. La partenza per Aritzo è prevista per mercoledì prossimo, dove il club potrà finalmente incontrare i tifosi che attendevano la squadra già dalla settimana scorsa. Infatti, il Cagliari sarebbe dovuto partire mercoledì ma tutto era saltato per le positività di tre giocatori. Gli ultimi tamponi, invece, hanno dato il via libera al gruppo che ha iniziato la preparazione. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari partenza Cagliari, partenza per il ritiro prevista per mercoledì prossimo Sportface.it Cagliari: inizia il ritiro, tappa anche ad Aritzo

(ANSA) - CAGLIARI, 26 AGO - Il Cagliari comincia da oggi il vero e proprio ritiro precampionato. Sarà una full immersion negli schemi di Di Francesco prima al centro sportivo di Assemini e poi ad Arit ...

Presentato il Rally Italia Sardegna, si correrà dall'otto all'undici ottobre

Presentato in mattinata, a Villa Devoto, il Rally Italia Sardegna, unica tappa italiana del Wrc. La prima novità riguarda la data, confermata ieri. In terra sarda si correrà dall'otto all'undici ottob ...

