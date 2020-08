Yacht prende fuoco in Sardegna: a bordo 17 persone (Di martedì 25 agosto 2020) E’ avvenuto a circa 50 miglia da Capo Comino, sulla costa nord orientale della Sardegna: uno Yacht, un panfilo di 50 metri, è andato in fiamme con 17 persone a bordo, che fortunatamente al momento si trovano in salvo. In Sardegna, a circa 50 miglia da Capo Comino, l’evento che ha messo in pericolo ben … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

simone_dela : Bestie non si prende in giro un così brav'uomo. La verità è che #Briatore si è contagiato salvando migranti dispera… - fabioschiano : @conteDartagnan Ma dici tipo il Ministro degli Esteri? Non può. E' su uno yacht a limonare e prende male il cell al largo - CarloMontanari : RT @araccontarlo: - Phaelon2 : @mario30101970 @gratianaturaee @luigidimaio I PD5stelle sono la casta! Datte una svegliata! - dei_alba : RT @LaPrimaManina: -

Ultime Notizie dalla rete : Yacht prende Yacht prende fuoco in Sardegna: a bordo 17 persone MeteoWeek Yacht prende fuoco in Sardegna: a bordo 17 persone

E’ avvenuto a circa 50 miglia da Capo Comino, sulla costa nord orientale della Sardegna: uno yacht, un panfilo di 50 metri, è andato in fiamme con 17 persone a bordo, che fortunatamente al momento si ...

Coronavirus, positivi 3 addetti dello Yacht Club Costa Smeralda

Sono stati alcuni ospiti, rientrati a casa dalla Sardegna, ad avvisare i vertici dello Yacht Club Costa Smeralda che erano risultati positivi ai controlli del Covid-19. A Porto Cervo è stato così attu ...

E’ avvenuto a circa 50 miglia da Capo Comino, sulla costa nord orientale della Sardegna: uno yacht, un panfilo di 50 metri, è andato in fiamme con 17 persone a bordo, che fortunatamente al momento si ...Sono stati alcuni ospiti, rientrati a casa dalla Sardegna, ad avvisare i vertici dello Yacht Club Costa Smeralda che erano risultati positivi ai controlli del Covid-19. A Porto Cervo è stato così attu ...