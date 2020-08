Yacht in fiamme in Sardegna, in salvo 17 persone: le immagini girate dall’elicottero della Guardia costiera (Di martedì 25 agosto 2020) L’allarme è scattato verso le 6, quando la Sala Operativa della Direzione Marittima di Olbia ha ricevuto un messaggio di emergenza “Distress”. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi della Guardia costiera, coordinati dal capitano di Vascello, Maurizio Trogu. Oltre alle due motovedette Sar veloci è stato inviato anche un elicottero decollato dalla base di Decimomannu (Cagliari). I mezzi militari hanno avvistato una zattera di salvataggio vicino alla nave in fiamme, ma senza nessuno a bordo. Sono scattate così le ricerche in mare e solo alle 11 Porto Cervo Radio informava la sala operativa della Guardia costiera che i 17 occuparti della Lady MM avevano comunicato al centro radio ... Leggi su ilfattoquotidiano

valentinadigrav : RT @ilmessaggeroit: #yacht in fiamme in #sardegna: in 17 si salvano salendo sulla zattera - PaNurX1 : RT @AnsaSardegna: Yacht in fiamme in Sardegna, in salvo 17 persone. Panfilo di 50 metri con turisti kazaki era partito da Capri #ANSA https… - AnsaSardegna : Yacht in fiamme in Sardegna, in salvo 17 persone. Panfilo di 50 metri con turisti kazaki era partito da Capri #ANSA - ernymo1 : Yacht in fiamme!!,#bilionaire sotto attacco terroristico da parte dei migranti,i quali dopo aver bevuto e contagiat… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #yacht in fiamme in #sardegna: in 17 si salvano salendo sulla zattera -