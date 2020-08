Uomini e Donne, ex corteggiatore positivo al Covid: ‘Se siete stati a contatto con me controllatevi e state lontano dalle altre persone’ (Di martedì 25 agosto 2020) Un ex corteggiatore è risultato positivo al Coronavirus, ma non ha sintomi. Tuttavia, attraverso i social, ha fatto un appello molto chiaro Uomini e Donne: un ex corteggiatore positivo al Covid-19 L’emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo a causa della diffusione del Coronavirus ha messo in ginocchio molti Paesi prima dell’estate. Tutti hanno vissuto un periodo di lockdown in cui c’erano restrizioni molto severe da parte del governo. Tuttavia, nei mesi estivi molte persone hanno deciso di non rinunciare alla normale vita e andare in vacanza in Italia e all’estero. Adesso pare che questo stia portando dei problemi. Infatti, molti di loro sono positivi al Covid-19. La notizia ha fatto scalpore anche ... Leggi su kontrokultura

